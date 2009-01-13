Хто отримав дивіденди від газового конфлікту Росії і України

Туреччина, Алжир, Норвегія виграли від припинення транзиту російського газу до Європи. Через територію Туреччини, як відзначають експерти «Форбс», проходить альтернативний українському маршрут транзиту газу, який видобувається в Каспійському морі і країнах Близького Сходу. І це підвищує шанси Анкари на вступ до Євросоюзу, який переляканий надмірною залежністю від поставок палива через Україну. Алжир під час «газової суперечки» між Москвою і Києвом різко збільшив танкерні постачання до Туреччини, яка у свою чергу висловила готовність наростити потік експорту для країн ЄС. Європейський експортер палива – Норвегія – також залишилася «в плюсі». Її нафтогазові компанії оголосили про рекордні об`єми продажів газу за кордон і підписали довгострокові контракти.

Крім того, сприятливі перспективи з`явилися у таких європейських нафтогазових гігантів як Shell, BP і «Форгаз». Вони виробляють скраплений газ, який в перспективі може розглядатися як замінник трубопровідного газу.

Що стосується політиків, то переможцем в «газовій суперечці» виявився екс-прем`єр України Віктор Янукович, відзначає «Форбс». Янукович планує брати участь в президентських виборах в Україні в 2010 році. І тут він буде єдиним проросійським кандидатом, що підсилить його позицію в протиборстві з Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко.

Эхо Москвы