Аваков доручив комісіям з кадрів доукомплектувати 20% особового складу поліції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, передає прес-служба МВС.

«Наразі в усіх регіонах країни проходять конкурси. На 3,5 тисячі вакантних посад подано більше 18 тисяч анкет, а в деяких регіонах кількість кандидатів на вакантне місце сягає дев’яти осіб», – зазначив Арсен Аваков.

Арсен Аваков підкреслив, що прозорість процесу роботу поліцейських комісій контролюється підрозділами внутрішньої безпеки.

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«Ми знаємо про випадки, коли окремі нечисті на руку елементи пропонували членам комісії «вирішити питання». Тому я хочу вас попередити, аби не було ніяких непорозумінь на цей рахунок, адже тут компромісу не буде», – зазначив глава міністерства.

«У деяких регіонах ми маємо критичну цифру – до 40 % некомплект працівників оперативних та слідчих підрозділів. Тому чим швидше ми закінчимо відбирати кандидатів і почнемо направляти їх на навчання, тим легше буде іншим працівникам, коли вони через 5-6 місяців вийдуть на роботу», – зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв. Він також зауважив, що за умови відбору, приміром, 20 тисяч кандидатів, їх навчання займе як мінімум 10-12 місяців.