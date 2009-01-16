Росія пропонує Європі поділити ризики

Росія пропонує створити консорціум для закупівлі технологічного газу, щоб поділити ризики за транзит.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив під час телефонної прес-конференції прес-секретар російського прем’єр-міністра Дмитро ПЄСКОВ.

“Росія не готова брати на себе всі ризики за постачання, а тому запропонувала партнерам розділити їх”, - сказав він.

За словами Д.ПЄСКОВА, такий консорціум можна створити досить швидко. При цьому, він повідомив, що найближчим часом “Газпром” запропонує долучитися до консорціуму великим європейським газовим компаніям, в тому числі, E.On та Ruhrgas.

“Газ належатиме консорціуму, і це буде певною гарантією, що він не буде викрадений з труби”, - сказав речник російського прем’єра.

Він зазначив, що поки ціна технологічного газу не обговорюється.

“Якщо консорціум буде створено, то ціну можна буде узгодити за кілька годин”, - сказав Д.ПЄСКОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував Президентові України Вікторові Ющенку передати Україні технологічний газ від імені Міжнародного консорціуму європейських країн. Водночас у Москві прем`єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував європейським партнерам купувати технологічний газ у Газпрому від імені зазначеного консорціуму.