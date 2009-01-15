Путін запропонував Європі купити "технічний газ" для транзиту

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін запропонував європейським партнерам створити консорціум для придбання у Газпрома газу, необхідного для забезпечення транзиту палива через Україну. Таку пропозицію він озвучив сьогодні на зустрічі в Ново-Огарьово з главою італійської компанії ENI Паоло Скароні.

Раніше сьогодні з аналогічною пропозицією до Віктора Ющенка звернувся Президент РФ.

Зокрема, під час телефонної розмови з Президентом України Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив пропозицію "розглянути наявні можливості для відновлення роботи газотранспортної системи України".

“А саме: передати Україні необхідний обсяг технологічного газу, що їй потрібен, від імені Міжнародного консорціуму європейських країн. На основі одержаного обсягу мають бути забезпечені працездатність української ГТС і, таким чином, поставка російського транзитного газу європейським споживачам", - повідомляє прес-служба Кремля.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував В.ЮЩЕНКУ розглянути питання про тимчасову підтримку ряду європейських споживачів шляхом проведення газообмінних операцій (SWOP), при здійсненні яких поставки європейським споживачам газу з українських підземних сховищ газу компенсуються аналогічним обсягом російського газу.