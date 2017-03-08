Порошенко похвалився кількістю жінок у ЗСУ

«На сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці. З початку цього року на контракт вступили більше двох тисяч жінок. Стільки ж мають статус учасників бойових дій. Відсоток жінок, які приходять в армію захищати Україну, постійно зростає», - написав президент у Facebook.

Читайте такожУ Міноборони розробляють зміни до бойового статуту Сухопутних військ ЗСУ

За його словами, раніше неможливо було уявити снайперку чи розвідницю в однострої Збройних сил України. Однак завдяки останнім нормативним змінам жінки отримали можливість займати більше військових посад - загалом їх вже більше 100.

«І ми не збираємося зупинятися», - пообіцяв Порошенко.