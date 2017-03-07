Порошенко про суд в Гаазі: ми очікуємо рішень, які зупинять поставки Росією зброї на Донбас

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook.

«Ми очікуємо рішень, які зупинять поставки зброї на окуповану територію і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дозволять припинити утиски етнічних українців та кримських татар», - заявив президент.

«Впевнений у тому, що, незважаючи на тривалий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати швидке рішення у порядку забезпечення позову України», - наголосив Порошенко.

Читайте такожПерший день в Гаазі: Україна обґрунтувала в суді ООН необхідність введення запобіжних заходів проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

Українську делегацію, яка налічує 25 осіб, очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді із Франції Ронні Абрахама.

6 березня позицію України заявила Зеркаль, яка закликала Гаазький суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, ухвалити рішення щодо тимчасових заходів".

У суді також був оприлюднений перелік тимчасових заходів, яких саме вимагає Україна. Всі вони стосуються дій РФ та спрямовані на запобігання подальшій терористичній активності проти українських громадян та подальшій расовій дискримінації, зокрема в Криму.