Активісти пікетували резиденцію Ахметова у Лондоні (фото, відео)

Активісти вимагали перевірки законності отриманих ним прибутків відповідно до британського антикорупційного законодавства(UK Bribery Act) і британського антитерористичного закону (UK Counter-Terrorism Act), йдеться у повідомленні "London Euromaidan" у Facebook.

Читайте такожУ Кремлі захоплення бойовиками гуманітарного штабу Ахметова та "Донбас Арени" пов'язали з блокадою

За їхніми словами, у разі підтвердження на бізнес Ахметова повинні бути накладені санкції з конфіскацією його майна на користь України.

Зокрема, активісти просять британські служби перевірити, чи не фінансує український олігарх роботою своїх підприємств армію терористів/окупантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК у зв'язку з неможливістю відвантаження вугілля через блокаду зони АТО перевів свої шахти, які розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території, в режим простою.