Аваков: всі затримані в Кривому Торці живі і здорові

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

"Наскільки я зараз маю інформацію: я читаю Facebook, я бачу, що багато людей там поранені, розбиті (голови) – цього нічого не підтверджується. Всі живі, здорові, ніяких розбитих голів. Один чоловік з них виявився інвалідом, який заявив про те, що у нього діабет і йому потрібен укол. Його відвезли в лікарню і зробили укол", - сказав Аваков.

Також він додав, що "зараз ці люди перебувають в трьох сусідніх райвідділах поліції, з ними працюють слідчі СБУ і поліції".

За словами міністра, на місці було виявлено зброю, частина якої не є незаконною.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція затримала і доставила для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.

В СБУ уточнили, що через значне зростання загрози терактів на об'єктах інфраструктури Донецької та Луганської областей, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп проросійських бойовиків на територію, підконтрольну Україні, Антитерористичний центр при СБУ вирішив проводити в районі АТО контрдиверсійні заходи.

Під час проведення заходів в населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБУ викрили групу осіб із зброєю й іншими засобами ураження. В СБУ стверджують, що на пропозицію здати зазначену зброю отримали відмову, про що було повідомлено в поліцію.

Раніше в «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптового дії захопили редут у Кривому Торці, затриманих активістів відвезли в поліцію.