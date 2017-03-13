Штурм у Кривому Торці: у Штабі блокади МВС звинуватили в "організації провокації"

У Штабі торгової блокади ОРДЛО назвали штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці провокацією і звинуватили у ній керівництво Міністерства внутрішніх справ України і керівництво Донецької поліції. Відповідну заяву розміщено на сторінці штабу Facebook.

"Штаб блокади торгівлі з окупантами звинувачує в організації сьогоднішньої провокації керівництво Донецької поліції та керівництво МВС", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, редути Штабу блокади були атаковані одночасно у двох точках: редут "Запоріжжя" в Бахмуті та редут "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці.

"Нападники діяли за заздалегідь відпрацьованим сценарієм, однаковим в обох місцях. Спочатку з'явилося телебачення, потім - групи "бабусь" із закликами припинити блокаду. Потім, під прикриттям "бабусь", була спроба силового захоплення підготовленими групами "титушек". До місць інцидентів заздалегідь були підігнані пожежні машини і карети швидкої допомоги. Поліція в інцидент не втручалася, - розповіли в Штабі.

У Бахмуті гарнізону редуту "Запоріжжя" вдалося запобігти силовому протистоянню, однак на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, де людей було менше, події пішли зовсім за іншим сценарієм. Була зійснена скоординована атака силами більш ніж 50 "титушек", які мали військову підготовку і не приховували своїх відносин з працівниками місцевої поліції", - сказано в повідомленні.

"У результаті спроби захоплення редуту і поїздів, заблокованих на рейках, троє ветеранів Війни за Незалежність отримали ушкодження різної важкості (ножове поранення, перелом ноги та черепно-мозкова травма). Ветеранами Війни за незалежність було зроблено кілька пострілів у повітря з офіційно зареєстрованої зброї, однак її застосуванню на поразку вдалося запобігти. Після цього нападники деякий час ще блокували редут при повній бездіяльності поліції. Потім при підході підкріплень блокадників з інших редутів "титушки" залишили місце подій. Через деякий час начальник Донецької поліції Аброськін заявив про затримання 37 "нападників" і про те, що все це було наслідком якогось конфлікту", - заявляють у Штабі блокади.

Також у Штабі заявили, що вважають всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької поліції з метою змусити гарнізони редутів застосувати зброю для захисту і отримати "моральне" право на "силовий розгін редуту.

Блокадники зазначають, що всі ці події відбувалися одночасно із засіданням Кабінету міністрів, де міністр МВС Аваков зажадав для себе повноважень на збройний розгін учасників блокади. Штаб підкреслює, що саме такий сценарій розвитку подій був зірваний ветеранами 6 лютого 2017 р., коли ветеранами були затримані шість автобусів з титушками на під'їзді до Бахмута, після чого сталося відоме побиття спецназом поліції учасників блокади.

"Штаб блокади торгівлі з окупантами вважає, що дані провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора, які протягом останніх двох днів неодноразово виступали з вимогою до влади України розігнати торгівельну блокаду, яка завдає шкоди інтересам РФ, а також так званих "ЛНР- ДНР", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція затримала і доставила для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.