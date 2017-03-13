Поліція затримала 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця

Поліція затримала і доставила для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

"Поліція доставила для опитування та з'ясування обставин у найближчі від місця блокування райвідділи - це місто Торецк", - повідомили в МВС.

Читайте такожУ СБУ спростовують заяви про причетність до штурму активістів блокади

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявляли, що затриманих активістів на редуті в Кривому Торці відвезли в поліцію. За інформацією народного депутата з фракції ВО «Батьківщина» Ігоря Луценка, правоохоронцями затримано близько 30 учасників акції.

Раніше учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці. Він запевнив, що служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.