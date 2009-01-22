Регіонали вимагають від Медведька «вибити» з Тимошенко газові угоди

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Ірина ГОРІНА направила депутатське звернення до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою витребувати у прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО газові контракти, підписані в Росії 19 січня.

Звернення підготовлене депутатом у зв`язку з інформацією, яку, посилаючись на тексти цих контрактів, оприлюднив сьогодні на брифінгу в УНІАН народний депутат України, член фракції Партії регіонів, міністр палива й енергетики опозиційного уряду Юрій БОЙКО, повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

У повідомленні наголошується, що Ю.БОЙКО навів конкретні цифри, які доводять, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО завдав Україні великих збитків, пішовши на безпрецедентно невигідні для України умови постачань російського газу.

Як повідомлялося, Ю.БОЙКО сьогодні на прес-конференції обнародував «газові» контракти, підписані між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 10 січня ц.р.

Зокрема, Ю.БОЙКО відзначив, що у формулі базовою ціною при розрахунках є ціна 450 дол. за тис. куб. м. «Така ціна дійсно діє в Німеччині, Чехії, Австрії. Але Німеччина розташована на відстані, приблизно, 2 200 км. Тобто, нам дали базову ціну 450 доларів, без урахування того, що газ проходить через Україну, Словаччину, Чехію і до Німеччини і вартість цього транзиту становить приблизно 85 доларів, виходячи з транзитних ставок, що діють у Чехії, Словаччині і нашій країні, навіть по 1,7 долара. Тобто, забули просто відмінусування від 450 доларів 85 доларів транзиту», – сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що «в результаті, початкова вартість газу для нас виходить вище, без урахування транзиту, ніж для країн Європейського Союзу».

«Але найстрашніше, що ми цю формулу, збиткову для нашої країни, заклали на десять років наперед. І ми всі десять років одержуватимемо газ дорожче, ніж його одержують країни Європейського союзу», – сказав Ю.БОЙКО.

Разом з тим, він відзначив, що змінилися й умови оплати. «Якщо раніше ми платили по завершенню місяця, то сьогодні умови набагато жорсткіші. Якщо до 7 числа місяця наступного після надходження газу до країни ми не розрахуємось за газ, то в наступному місяці нас переводять вже на передоплату. Це безпрецедентний випадок. Жодна країна Європейського Союзу, жодна компанія, що працює з «Газпромом», не має подібного пункту, не має подібних умов», – відзначив Ю.БОЙКО.

Також Ю.БОЙКО наголосив, що «пільгові умови з транзиту, дані компанією «Нафтогаз України» цього року (збереження ставки транзиту на рівні 1,7 дол. за тис. куб. м – УНІАН), також є втратою для нашої економіки, причому втратою в розмірі близько 3 млрд. дол. недоотриманої виручки».

«Виходячи з усього сказаного, подавати підписаний контракт як перемогу, є жахливою брехнею і обманом нашого народу», – сказав він.