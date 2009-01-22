Посол США радить Ющенку і Тимошенко об'єднатися

Україна повинна бути об’єднаною в подоланні сьогоднішніх випробувань, вважає Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Дуже важливо, щоб Україна була об`єднаною», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Як приклад одного з останніх випробувань Української держави посол назвав ситуацію з постачанням газу. «Короткий проміжок часу здавалося, що Президент і прем`єр-міністр об`єдналися у вирішенні цього питання. Коли вони (Віктор ЮЩЕНКО та Юлія ТИМОШЕНКО - УНІАН) підписали спільну заяву, коли вони послали делегацію для проведення переговорів у Москві, позиція України була сильною, тому що вона була об`єднаною», - вважає посол США.

На його думку, ще одне «велике випробування» для України - це економічна криза. «І тут знову-таки Президент і його вплив на Національний банк України має бути об`єднаний із прем`єр-міністром і її впливом на фіскальну політику, яку здійснює Україна. Для того, щоб впоратися з економічною кризою, Україні потрібна сильна монетарна та сильна фіскальна політика», - сказав В.ТЕЙЛОР.

«Україна є сильнішою, коли вона об`єднана», – наголосив посол США.

Дипломат під час прес-конференції також зазначив, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна була успішною країною. «Ми хочемо, щоб Україна була успішною в її економіці, політиці, у своїй безпеці», – заявив посол США в Україні.