Перший заступник Балоги - за перегляд газових домовленостей з Росією

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК виступає за внесення змін до підписаних контрактів між НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

“Я вважаю, що українська сторона повинна ще раз уважно проаналізувати ці угоди, проаналізувати європейську практику, напрацювати свої пропозиції російській стороні щодо змін до цієї угоди, і не пізніше, ніж влітку цього року розпочати такого роду консультації”, - сказав він.

При цьому О.ШЛАПАК уточнив, що це його особиста позиція.

“Одержувати газ за європейськими цінами, надзвичайно високими для України, і дотувати транзит російського газу впродовж десяти років – українська економіка цього не витримає”, - додав він.

Довідка УНІАН. 19 січня у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.