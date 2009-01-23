БЮТ вирішив, хто міг би наглянути за Нацбанком замість Стельмаха

Народні депутати від БЮТ пропонують Верховній Раді ухвалити Постанову про відсторонення голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА та його першого заступника Анатолія ШАПОВАЛОВА від займаних посад.

Відповідний проект постанови, внесений народними депутатами від БЮТ Іваном КИРИЛЕНКО, Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ, Олегом ЛЯШКО, Андрієм ШКІЛЕМ та іншими, зареєстровано у ВР сьогодні.

Як пояснив кореспонденту УНІАН один із авторів проекту постанови О.ЛЯШКО, ВР вже двічі зверталася до Президента з проханням звільнити голову НБУ В.СТЕЛЬМАХА за незадовільну роботу в умовах кризи та спекуляції на валютно-грошовому ринку. “Але Президент ігнорує рішення парламенту, і тому Верховна Рада має самостійно визначитися з цього питання”, - сказав він.

О.ЛЯШКО також зауважив, що проектом постанови пропонується призначити виконуючого обв`язки голови Національного банку України. За його словами, БЮТ пропонує призначити в.о голови НБУ заступника голови Нацбанку Олександра САВЧЕНКА.

Народний депутат також повідомив, що фракція БЮТ наполягатиме на ухваленні цієї постанови у понеділок, 26 січня, під час позачергового пленарного засідання.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову, в якій висловила недовіру голові та правлінню Національного банку України. Парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила стабільність національної грошової одиниці. Також ВР визнала процедуру рефінансування, що здійснювалася Нацбанком впродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою на користь окремих фінансових структур, такою, що має ознаки корупції, і яка призвела до масштабної і різкої дестабілізації національної валюти та інфляції. Парламент також звернувся з вимогою до Президента України невідкладно внести подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.

Крім того, 15 січня 2009 року Верховна Рада ухвалила постанову про внесення змін до постанови «Про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи». Даною постановою передбачено звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу необхідності внесення ним подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку і пропонування нової кандидатури на цю посаду. Також постановою передбачено продовжити на 6 місяців роботу ТСК ВР з питань перевірки діяльності НБУ в період фінансової кризи.