Тимошенко вимагає взяти банк «Надра» під контроль

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне, щоб Національний банк України запровадив тимчасову адміністрацію в банку «Надра».

Про це вона заявила сьогодні в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми звертатимемося до Нацбанку, щоб НБУ, як це передбачено законом про Нацбанк, увів свого керуючого у банку «Надра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що цей банк використовував кошти, одержані як рефінансування, для «обігу на тіньовому ринку, не для вирішення проблем вкладників банку».

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила банк "Надра" у спекуляціях, які призвели до падіння курсу гривні. Вона попросила Рахункову палату і Генеральну прокуратуру перевірити діяльність банку "Надра". На її думку, банк "Надра" був у змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Свідченням цього, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є те, що при виділенні фінансової допомоги банкам, "Надра" одержав суму, що у багато разів перевищує фінансову допомогу іншим банкам.