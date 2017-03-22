Заява Лукашенка про "бойовиків з України" обурила МЗС

16:41, 22 березня 2017
Політика
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В МЗС звертають увагу, що саме партнер Білорусі по Союзній державі - Росія- розвинула як на своїй території, так і на окупованих українських землях цілі тренувальні табори для найманців і бойовиків.

У МЗС пояснили необхідність дипвідносин з Росією / УНІАН

Міністерство закордонних справ наголошує, що заяви керівництва Білорусі про нібито підготовку в Україні озброєних бойовиків не відповідають дійсності, є провокаційними і шкодять розвитку добросусідських відносин між Україною та Білоруссю.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

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«Висловлювання керівництва Білорусі щодо нібито підготовки на території України озброєних бойовиків не відповідають дійсності, є провокаційними і шкодять розвитку добросусідських відносин між Україною та Білоруссю», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС звернули увагу, що «саме партнер Білорусі по Союзній державі – Російська Федерація в рамках гібридної агресії розвинула як на своїй території, так і на окупованих українських землях цілі тренувальні табори для найманців і бойовиків. Підтримуючи та експортуючи тероризм, Росія цілеспрямовано підриває стабільність і безпеку в регіоні, до якого належать як Україна, так і Білорусь».

Також у коментарі нагадується, що Україна передала до Міжнародного суду ООН чисельні докази підтримки та фінансування РФ тероризму на окупованих територіях України.

Крім того, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Україна готова до тісного міжнародного співробітництва у протидії будь-яким проявам тероризму, у т.ч. з Білоруссю.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували провокації й «тренувалися в таборах зі зброєю» в Україні. За його словами, було затримано кілька десятків осіб.

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Своєю чергою помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян заявив, що Україна та Білорусь посилили заходи безпеки на ділянці державного кордону біля білоруського прикордонного пункту пропуску «Олександрівка» до з'ясування усіх обставин щодо інциденту з намаганням, за твердженням білоруської сторони, декількох осіб прорватися на машині через цю частину кордону.

"Ситуація наступна: учора ближче до ранку ми отримали повідомлення від білоруських колег про те, що нібито з території України якийсь невідомий автомобіль намагався прорватися через кордон в Білорусь на пункті пропуску «Олександрівка». Ми одразу ж підключилися до перевірки цієї інформації. В результаті, попередньо було встановлено, що даний автомобіль, на білоруській реєстрації, кордон України не перетинав ні в один, ані в інший бік", - поінформував Слободян.

Сьогодні, 22 березня, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що у Службі безпеки України не підтверджують інформацію, озвучену Комітетом держбезпеки Білорусі, про начебто прорив на територію Білорусі через український кордон транспортних засобів із диверсійною групою.

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Новина в сюжеті: Заява Лукашенка про "табори бойовиків" в Україні
Теги: #Білорусь#МЗС України