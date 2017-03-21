З'явилося відео прориву українсько-білоруського кордону автомобілем із озброєними людьми

В Мережі опубліковано оперативне відео, на якому відображено момент прориву через державний кордон Білорусі на пункті пропуску "Олександрівка", який знаходиться на українсько-білоруському кордоні.

Читайте такожЛукашенко заявив про затримання "десятків бойовиків", які готували збройні провокації у Білорусі

На запису видно момент прориву автомобілем через перешкоди, встановлені в пункті пропуску, погоню за злочинцями, а також затримання порушників прикордонниками.

Нагадаємо, через українсько-білоруський кордон намагався прорватися автомобіль із озброєними людьми, білоруські прикордонники були змушені відкрити вогонь, щоб затримати порушників.

Відзначається, що оперативною групою прикордонників в безпосередній близькості від пункту пропуску Олександрівка в районі населеного пункту Габриліївка Наровлянського району Гомельської області із застосуванням зброї автомобіль був зупинений.

Водночас, прес-служба Держприкордонслужби України повідомила, що служба почала перевірку наданої інформації, в ході якої було встановлено, що даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ні на в'їзд, ні виїзд - не перетинав.