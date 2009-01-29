Квитанції зі штрафами від МВС отримали Черновецький і дружина Луценка

Завдяки приладам автоматичної фіксації порушень на дорогах квитанції зі штрафами отримали мер Києва Леонід Черновецький, багато депутатів та офіцери центрального апарату МВС.

Про це в інтерв`ю "Сільським вістям" розповів міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

"Ті, хто ганяє трасою Київ-Одеса, скаржаться: поки доїдемо, маємо п`ять знімків порушень, зафіксованих приладом автоматичної фіксації", - почав Луценко.

"Я саме це й обіцяв, що не буде зупиняти жезлом водія імовірний хабароотримувач. Стоятиме камера, яка виявлятиме кожне порушення. Камери й виявляють", - додав він.

За словами Луценка, "меру Києва Черновецькому вже виписали дві квитанції, народним депутатам - сотні".

"Але в поле зору приладів попалися й багато офіцерів з центрального апарату МВС. Зрештою, моя дружина отримала дві квитанції. Усі платять, бо в іншому разі сума штрафу за два тижні подвоюється", - пояснив міністр.

При цьому Луценко наголосив, що у нього немає плану збирання штрафів: "Але у мене є план, а точніше, надзавдання - зменшення смертності на дорогах".

Водночас міністр зауважив, що проблеми міліції треба вирішувати спільними зусиллями. "Бо не може бути ідеальної міліції в країні, де корупція проїла все: навчальні заклади, лікарні, державний апарат, суди, правоохоронні структури", - пояснив він.

"Дуже показова ситуація на дорогах. Кожного разу, коли мені кажуть про хабарництво ДАІ, я закликаю - не давайте хабарів. Тим не менше, люди вважають за можливе втиснути хабара, від`їхати сто метрів і сказати: "У Луценка – корупція", - обурився Луценко.

"Я розумію банальність цих речей, але починати кожному потрібно із себе. Якщо ми звикли, що з хабарами легше - не нарікайте на хабарництво. Звичайно, це не знімає з мене більшої, аніж з кожного громадянина, відповідальності", - додав він.

Українська правда