Голова НАЗК відмовилася проводити позачергове засідання агентства

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак відмовилася проводити позачергове засідання на прохання його членів.

Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook.

«На пропозицію щодо проведення позачергового засідання НАЗК з вирішення кризи в Агентстві отримали відмову. Можливості для діалогу зменшуються», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Корчак раніше заявила, що НАЗК має намір у найближчі два дні подати до суду на державне підприємство «Українські спеціальні системи» (УСС) за неякісне виконання обов'язків адміністратора системи електронного декларування.

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Єдиний реєстр електронних декларацій минулого тижня не працював кілька днів. Посадові особи скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації.

У свою чергу міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що очолюване ним відомство найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроект про переформатування керівництва Національного агентства із запобігання корупції, що передбачає відхід від колегіального принципу управління органу та впровадження процедури зовнішнього аудиту.

При цьому Петренко зазначив, що технічні перебої в роботі системи електронного декларування є свідченням недостатньої компетенції керівництва НАЗК, незважаючи на те, що керівник антикорупційного органу Корчак посилається на невиконання обов'язків із адміністрування системи державним підприємством «Українські спеціальні системи».