НАЗК має намір судитися з адміністратором реєстру е-декларацій

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) має намір найближчим часом подати в суд на державне підприємство «Українські спеціальні системи» (УСС) за неякісне виконання ними обов'язків адміністратора системи електронного декларування

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

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«Ми будемо подавати в суд на системного адміністратора у частині застосування до нього штрафних санкцій, пов'язаних зі збоями функціонування системи електронного декларування. А в суді ми у всьому розберемося», - сказала вона.

За словами Корчак, позов планується подати або сьогодні до кінця дня, або завтра.

Як повідомляв УНІАН, Єдиний реєстр електронних декларацій минулого тижня не працював кілька днів. Посадовці скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації.

Своєю чергою голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що вбачає у діях посадових осіб Держспецзв’язку та ДП «Українські спеціальні системи» ознаки службових злочинів, які дискредитують ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування.

Вона звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити діяльність Держспецзв’язку та ДП «УСС» на наявність ознак службових злочинів.