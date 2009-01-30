Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,7350/7,8225 грн., ціни на російську валюту впали – 0,2155/0,2210 грн., котирування євро-гривні пішли вниз – 9,9445/10,0875 грн.

Про це УНІАН повідомила фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,2875/1,2877 дол. США (четвер - 1,3070/1,3072).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,70/7,79 грн./дол.