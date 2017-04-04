У комітеті ЄП проти українського "безвізу" голосували депутати двох країн

Проти надання безвізового режиму з ЄС для України на засіданні Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) голосували депутати з Франції та Італії.

Про це йдеться у статті "А французи проти": в Європарламенті розповіли, хто не підтримав безвіз для українців" на сайті "Європейської правди".

Засідання відбулося ще 9 березня, але довгий час результати поіменного голосування були закритою інформацією. Комітет проголосував на користь безвізу для України – 40 голосів "за", 4 – проти, 1 – утримався.

Серед тих, хто голосував "проти" - один італійський євродепутат і три – французькі. Франція стала єдиною країною, де кількість депутатів-противників безвізового режиму для України стала вищою, ніж кількість прибічників.

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Причому представники Франції не є ані членами, ані заступниками членів у комітеті LIBE, тому вони використали особливу процедурну норму: домовилися з іншими депутатами, щоби ті виписали для них персональне доручення і надали право віддати свій голос.

Двоє депутатів є однопартійцями лідера французьких євроскептиків Марін Ле Пен і їхнє голосування не викликає подиву.

А от третім став республіканець Арно Деньян, колишній французький дипломат та представник групи Європейської народної партії, яку зазвичай вважають другом України в Європі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.