У МЗС дали новий прогноз щодо "безвізу" для України

10:10, 28 березня 2017
Політика
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У МЗС прогнозують запровадження безвізового режиму для українців до літа.

МЗС прогнозує, що українці їздитимуть без віз до ЄС до літа / REUTERS

У Міністерстві закордонних справ України вслід за Грузією прогнозують запровадження безвізового режиму для українців до літа цього року.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

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"З 28 березня громадяни Грузії подорожуватимуть до країн ЄС без віз. До літа - й українці", - наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, голова Представництва ЄС в Україні Хьюґ Мінґареллі заявляв, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС наприкінці червня.

Наступним етапом на шляху до скасування віз для українців стане голосування у Європейському парламенті, яке заплановане на 6 квітня.

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Теги: #Україна#безвіз