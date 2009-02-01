Фірташ говорить, що не боїться Тимошенко

Співвласник компанії "РосУкрЕнерго" Дмитро Фірташ заявив, що не боїться прем`єра Юлії Тимошенко, і їх протистояння не має особистих причин.

"Це (протистояння) не моє особисте з Тимошенко. Я не боюся Тимошенко, мені нічого воювати з прем`єр-міністром. Я з нею нічого особистого не маю і мати не збираюся. У нас проста ситуація - мене хвилює те, що відбувається в моїй країні", - сказав Фірташ в прямому ефірі українського телеканалу "Інтер".

"Уряд - це менеджмент, який найнятий нами, людьми, і державою всім на роботу. Цей менеджмент повністю провалив всю роботу і провалює її далі, і намагається розповідати, що все добре. У нас не все добре, тому я це і кажу", - цитує його РІА “Новости”.

Він вважає, що уряд Тимошенко або надто оптимістично дивиться на процеси, що відбуваються, або вводить суспільство в оману.