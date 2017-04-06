Порошенко пообіцяв працювати над пришвидшенням остаточного рішення щодо "безвізу"

Президент Петро Порошенко заявляє про те, що буде працювати з лідерами європейських країн щодо пришвидшення остаточного рішення про надання Україні «безвізу».

Про це йдеться у зверненні президента щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України.

Глава держави нагадав, що Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу.

За його словами, потужну підтримку у цьому питанні надала переважна більшість політичних сил, окрім маргінальних проросійських, пропутінських партій. Як наголосив Порошенко, 521 євродепутат твердо висловив свою цілковиту підтримку України.

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«Глибоко вдячний президентові Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання, делегації зі зв’язків з Україною, групі «Друзі України в Європарламенті» та всім євродепутатам за їхні особисті зусилля для реалізації важливої для кожного українця мети», - підкреслив глава держави.

Порошенко також висловив вдячність українським дипломатам, народним депутатам, громадським організаціям, які разом рухали цей процес.

«Вклоняюся славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й усю систему цінностей Старого світу», - додав він.

«Я щиро вітаю всіх з успішним голосуванням в Європейському парламенті. Тепер – слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. В постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.