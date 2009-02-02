Ющенко написав лист-співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв`язку з трагічною загибеллю людей внаслідок пожежі в будинку ветеранів у селі Под`єльськ Республіки Комі (Росія).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Загибель людей - це завжди величезна втрата для країни і трагедія для рідних та близьких. Від імені народу України і від себе особисто висловлюю Вам, вельмишановний пане Президенте, сім`ям загиблих і всьому російському народу щирі співчуття», - йдеться у листі-співчутті В.ЮЩЕНКА Президентові Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в цьому будинку ветеранів спалахнула увечері 31 січня. Загинули 23 особи.