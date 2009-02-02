Тимошенко зобов'язала НКРЕ прив'язати ціну на газ до долара

Кабінет міністрів України своєю постановою зобов`язав Національну комісію регулювання електроенергетики (НКРЕ) у разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара робити перерахунок цін на газ для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання.

Відповідна постанова Кабміну (№36 від 28 січня ц.р.), якою Кабмін вніс зміни до своєї постанови №605 від 29 квітня 2006 р., опублікована на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Кабмін встановив, що граничні рівні цін на природний газ, які встановлюються Національною комісією регулювання електроенергетики для установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання, підлягають корекції наступного місяця реалізації природного газу НАК "Нафтогаз України" таким споживачам у разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України в місяці реалізації природного газу, до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 1 січня 2009 р., за формулою:

Цс = Цб х (Ксм/Коф)

де Цс – відкоректований НКРЕ граничний рівень ціни на природний газ у наступному місяці реалізації природного газу для відповідної категорії споживачів;

Цб – базовий граничний рівень ціни на природний газ, встановлений НКРЕ для відповідної категорії споживачів, з урахуванням офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на 1 січня 2009 року;

Ксм – середньомісячний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України в місяці реалізації природного газу;

Коф – офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України станом на 1 січня 2009 року.