Партія регіонів заблокувала Раду
10:05, 03 лютого 2009Політика
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Герман озвучила вимогу
Народні депутати із фракції Партії регіонів заблокували трибуну та президію Верховної Ради, а також урядову ложу.
Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії ВР заблоковано кріслами.
Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН повідомила журналістам, що її фракція вимагає звіту уряду у парламенті при обов’язковій участі Президента України та голів обласних рад.
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