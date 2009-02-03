Партія регіонів заблокувала Раду

Герман озвучила вимогу

Народні депутати із фракції Партії регіонів заблокували трибуну та президію Верховної Ради, а також урядову ложу. Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії ВР заблоковано кріслами. Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН повідомила журналістам, що її фракція вимагає звіту уряду у парламенті при обов’язковій участі Президента України та голів обласних рад.

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