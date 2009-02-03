Безсмертний: не треба було Конституцію змінювати - тепер хай уряд звітує

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не звітуватиме у Верховній Раді, він може виступити у парламенті лише з посланням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси заявив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи обговорення у парламенті пропозиції запросити Президента на засідання у четвер, 5 лютого.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що для того, аби викликати Президента у парламент, не потрібно було б змінювати Конституцію у 2004 році.

«Тепер хай уряд звітує», - сказав він, додавши, що, відповідно до Основного Закону, Президент має приходити у Верховну Раду для того, щоб виголосити послання, а також він має бути присутнім при деяких процедурних моментах, у тому числі під час присяги суддів Конституційного Суду.

«Ми тоді звертаємо увагу на Конституцію, коли вона нам вигідна. Коли сьогодні потрібно змінювати бюджет – давайте запросимо Президента, хай він підкаже. Коли Президент був прем’єр-міністром (у 2002 році – УНІАН), він здійснював кроки, які були необхідні для України, а сьогодні хай це роблять ті, кому це належить робити», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.