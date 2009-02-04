Томенко хоче, щоб країна поіменно знала нардепів-прогульників

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що починаючи з IV сесії у парламенті буде виконуватися Регламент ВР щодо обов`язкової письмової реєстрації депутатів на пленарних засіданнях, а вся інформація щодо депутатів-прогульників буде оприлюднюватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ТОМЕНКА, «час наводити порядок у стінах Верховної Ради» і вживати адекватні дії щодо депутатів-прогульників.

Заступник голови ВР нагадав, що він уже неодноразово піднімав питання щодо застосування конкретних дій щодо тих народних депутатів, які без поважних причин не з’являються на пленарні засідання.

«Зараз обговорюються можливі варіанти, як утримувати кошти заробітної плати до тих, хто прогулює засідання. Починаючи з IV сесії буде виконуватися ст. 26 Регламенту ВР про процедуру реєстрації шляхом власноручного підпису, та інформація буде оприлюднюватися за результатами цієї реєстрації», - сказав він.

На прохання журналістів М.ТОМЕНКО надав список відсутніх народних депутатів за результатами письмової поіменної реєстрації. Зокрема, станом на 11.42 було зареєстровано 353 народних депутатів і відсутні 96.

Серед відсутніх 55 депутатів від Партії регіонів, 24 – від БЮТ, 14 – від НУ-НС, 2 – від Блоку Литвина та 1 - від комуністів.