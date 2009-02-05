Тимошенко показує депутатам слайди

Верховна Рада розпочала розгляд питання про соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади щодо подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у парламенті виступає прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Свій виступ вона ілюструє слайдами, що демонструють економічні показники.

Згідно з регламентом, на виступ глави уряду відводиться 45 хв., на запитання – 30 хв., на запитання представникам Кабміну - 30 хв.

Крім того, кожен лідер фракції матиме 10 хв. для виступу та 30 хв. буде відведено на виступи депутатів.

Заплановані також виступи голів Луганської та Сумської обласних рад.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перед розглядом питання закликав всіх депутатів пройти письмову реєстрацію з тим, щоб була визначена конкретна кількість депутатів, присутніх в залі.

Він також повідомив, що результати письмової поіменної реєстрації будуть оприлюднені.