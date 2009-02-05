У Верховній Раді оголосили перерву

У Верховній Раді оголошена перерва до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви всі народні депутати, які бажають, матимуть змогу взяти участь в прощанні з письменником Павлом Загребельним.

Після перерви у ВР продовжиться розгляд питання щодо ситуації в Україні та дій влади з подолання кризи.

Перерва, що оголошена, є плановою і, зазвичай, триває з 12.00 до 12.30.