У Верховній Раді оголосили перерву
12:09, 05 лютого 2009Політика
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Нардепи можуть попрощатися з Загребельним
У Верховній Раді оголошена перерва до 12.30.
Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви всі народні депутати, які бажають, матимуть змогу взяти участь в прощанні з письменником Павлом Загребельним.
Після перерви у ВР продовжиться розгляд питання щодо ситуації в Україні та дій влади з подолання кризи.
Перерва, що оголошена, є плановою і, зазвичай, триває з 12.00 до 12.30.
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