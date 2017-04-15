Порошенко у Великобританії розповість про "битву за Україну"

Президент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Великобританію, де візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

Про це повідомила прес-служба інституту, передає ВВС Україна.

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Порошенко візьме участь у конференції "Битва за Україну: лідерство і солідарність".

"Президент Порошенко розповість про виклики перед країною і запропонує своє бачення самого затребуваного типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення світу, посилення європейської безпеки і підтримки трансформації України", - йдеться в анонсі події.

Про офіційні зустрічі в рамках візиту поки не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити всі деталі в понеділок.