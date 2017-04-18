"Вам здалося": ЗМІ дізналися про безоплатну держохорону для нардепів-мільйонерів Котвіцього та Грановського (відео)

Деякі з "сірих кардиналів" Верховної Ради користуються безкоштовною особистою охороною правоохоронців.

Такий висновок зробили автори програми "Наші гроші", провівши розслідування "Спецназівці для мільйонерів".

За даними журналіста Аліси Юрченко, депутата від Народного фронту Ігоря Котвіцького, який до парламенту нібито працював у бізнесі нинішнього міністра МВС Арсена Авакова, охороняє Національна поліція, а народного депутата від БПП Олександра Грановського з липня 2015-го - СБУ.

"За підсумками 2016-го Котвицький задекларував понад 470 млн грн заощаджень, однак не користується платними послугами поліції охорони, а знаходиться під безкоштовним захистом Нацполіції. Нардепа супроводжують два представника поліції. Ще щонайменше двоє поліцейських охороняють резиденцію під Харковом, якою користується народний депутат. Один з охоронців резиденції повідомив журналістам, що він є співробітником поліції особливого призначення", - стверджує журналіст.

На питання про те, скільки співробітників поліції задіяно в його охороні, Котвицький відповів: "Один".

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"Коли ж наступного дня журналісти зафіксували його у супроводі двох охоронців, Котвицький стверджував, що журналістам здається, що двоє охоронців", - зазначили в програмі, додавши, що єдиною підставою для надання нардепам безкоштовної охорони правоохоронцями може бути факт загрози їх життя.

За словами розслідувачів, Котвицький пояснює надання йому безоплатної охорони поліцією замахом на нього.

Що стосується Грановського, то за підсумками 2016 року він задекларував майже мільйон доларів заощаджень. У коментарі програмі нардеп пояснив, що користується охороною як свідок у кримінальному провадженні, відмовившись уточнювати деталі і заявивши, що не впливав на рішення СБУ про надання йому охорони.

"Рішення про здійснення заходів безпеки щодо учасників кримінального судочинства не приймаються автоматично", - підкреслили розслідувачі.