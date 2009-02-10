У п'ятницю, 13-го Семенюк судитиметься за своє колишнє крісло

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом, у якому просить визнати незаконним рішення Верховної Ради про її звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив виконуючий обов`язки голови Фонду Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, судове засідання за позовом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відбудеться в п`ятницю, 13 лютого.

Д.ПАРФЕНЕНКО також зазначив, що на сьогодні він не підписав наказ про розірвання трудового договору із В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, оскільки вона перебуває на лікарняному.

В.о. голови фонду відзначив, що 30 січня цього року заяву про звільнення за власним бажанням з посади першого заступника голови ФДМУ написав Віктор ПЕТРОВ.

Таким чином, за його словами, на сьогодні у Фонді працює 4 заступники голови ФДМУ, зокрема недавно призначений на посаду заступник голови Ігор БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2008 року Верховна Рада звільнила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

27 грудня 2008 року Кабмін призначив Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.

2 січня в 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови ФДМУ.

29 січня Кабмін повторно призначив Д. ПАРФЕНЕНКА виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна.