Кріль вважає, що з Тимошенко сапер не вийде

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає українських політиків до консолідації для боротьби з економічною кризою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"В умовах кризи влада в більшості країн працює, як команда саперів: без права на помилку. За економічні прорахунки вже давно відправлені у відставку уряди Ісландії та Бельгії. Під загрозою розпуску – парламент Болгарії. Натомість, наші політики дозволяють собі помилятися ледь не щодня і не несуть за це жодної відповідальності», - зазначив народний депутат І.КРІЛЬ.

Політик вважає, що в нинішніх умовах повернути відповідальність у владу нереально. "Депутати парламенту залежать від волі партійних вождів, депутати місцевих рад - від "наглядачів" з Києва. Повернути виборця у цю схему може лише написання її з чистого аркушу - прийняття на референдумі нової Конституції, запровадження відкритих партійних списків на виборах всіх рівнів, перезавантаження всієї влади – починаючи від Президента та парламенту і закінчуючи місцевими радами та головами міст, селищ та сіл", - вважає І.КРІЛЬ.

На його думку, цей варіант є досить реалістичним, особливо за існуючих умов. "Кризі поки що не видно краю. У таких умовах політики будуть змушені об’єднатися, хоча б заради самозбереження, для того, щоб не перетворитися на "політичні трупи". Єдине питання в тому, чи життєво важливі для країни зміни будуть проводитися похапцем і під тиском, чи розважливо, згідно з попередньо узгодженим планом. Ми виступаємо за другий варіант, бо 2004 рік довів - поспішність завжди позначається на якості", - наголосив лідер “Єдиного Центру”.