Відставка Аграмунта є невідворотною, але цієї п'ятниці її не буде – Логвинський

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський (група європейських народників) вважає, що відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта завтра, 28 квітня, не буде, проте вона є невідворотною.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН.

За словами Логвинського, вчора, 26 квітня, групою європейських народників, до складу якої входить і Аграмунт, було прийнято рішення про проведення сьогодні позачергового засідання з метою заявити позицію щодо відставки президента.

"Засідання групи мало відбутися сьогодні, адже завтра зранку буде засідання Бюро (ПАРЄ), на якому мало б розглядатися питання відставки. Але це рішення було скасовано сьогодні зранку, а тому не буде винесено на Бюро (ПАРЄ). Таким чином, питання Аграмунта у п'ятницю розглядатися не буде. В свою чергу це також говорить і про те, що заяву, яку вимагали він нього соціалісти, немає (група соціалістів вимагала заяви до візиту іспанського короля, який відбувається сьогодні)", - сказав віце-президент ПАРЄ.

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У цьому зв'язку він не виключив, що у п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт заявить, що має "намір піти у відставку, але в такому випадку він залишається виконувати обов'язки президента". "Таким чином все відкладається. У нього немає шансів не піти, але де-факто він може залишитися мінімум до наступного засідання Бюро в Празі наприкінці травня, а максимум - до наступної сесії, яка буде влітку", - вважає Логвинський. Він також зауважив, що такий сценарій є частиною політичних домовленостей.

Сьогодні виступ у пленарній залі Парламентської асамблеї короля Іспанії Філіпа VI відбувся за відсутності Аграмунта, засідання вів віце-президент від Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

25 квітня в ПАРЄ проходило публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко поінформувала, що Аграмунт пообіцяв 28 квітня виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.

26 квітня голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що Аграмунт намагається ухилитись від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри. «Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно, що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.