Глава ПАРЄ намагається ухилитися від відставки – Ар'єв

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт намагається ухилитись від відставки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава української делегації Володимир Ар'єв.

За його словами, про це зранку гуде вся Асамблея. "Те, що він чіпляється за крісло, показує, крім його безвідповідальності, що європейські політики теж можуть діяти як пострадянські", - розповів Ар'єв.

Але в Європі, продовжив він, це викликає шалене обурення. Тому після спілкування з колегами з інших делегацій, стає зрозуміло, що катастрофічні наслідки будуть не лише для Аграмунта, а й для Королівства Іспанія.

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"Прямо завтра під час королівського візиту в ПАРЄ. І багато хто в Асамблеї налаштований рішуче", - зазначив глава україської делегації.

"Проте саме цього добивається РФ. Як і у випадку з Україною - показати ПАРЄ корумпованою організацією з гризотою всередині. Тому українська делегація працює над об'єднанням максимальної кількості колег навколо недопущення руйнування самої інституції", - додав Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ низка депутатів закликала Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.