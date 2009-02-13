Томенко: ситуація в Закарпатті викликає велике занепокоєння

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО закликає зупинити ліквідацію Національного природного парку «Синевир» в Закарпатті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву оприлюднила прес-служба організації БЮТ у Закарпатській області.

Як йдеться в заяві, днями під час засідання Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за ініціативою віце-спікера М.ТОМЕНКА було розглянуто питання щодо ситуації довкола Національного природного парку «Синевир».

«Як відомо, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО неодноразово висловлював стурбованість ситуацією, яка склалася на Закарпатті навколо Національного природного парку «Синевир», - прокоментував це речник організації БЮТ в Закарпатській області Іван КОЛОДІЙ.

«У ході засідання Комітету народні депутати та представники державних профільних органів одностайно відзначали недопустимість відчуження земель національного природного парку, які мають загальнонаціональний статус, в комунальну власність. В результаті обговорення прийнято рішення внести на розгляд Верховної Ради проект постанови, в якій наголосити на незаконності рішень Закарпатської обласної ради щодо відчуження Музею лісу і сплаву, який знаходиться на території Національного природного парку «Синевир», до комунальної власності, звернутися до Генеральної прокуратури з проханням внести протест на рішення Закарпатської обласної ради та наголосити на необхідності якнайшвидшого вирішення відповідними державними органами питань по видачі НПП «Синевир» державних актів на право постійного користування землею та їх реєстрації», - йдеться в заяві закарпатського БЮТ.

Також, як стверджується в заяві, окремим пунктом в Постанові запропоновано Міністерству охорони навколишнього природного середовища України спільно з керівництвом НПП «Синевир» розробити проект відбудови Музею лісу і сплаву на Чорній річці.

«Ситуація, що склалася на Закарпатті, викликала велику стурбованість не лише серед науковців, екологів, журналістів та громадськості Закарпаття, а і всієї України. Але я переконаний, що ми зупинимо ліквідацію Національного природного парку «Синевир», - підкреслив М.ТОМЕНКО, слова якого цитуються у заяві.

Прес-служба закарпатського БЮТ також нагадує, що керівник фракції БЮТ в Закарпатській обласній раді Андрій СЕРБАЙЛО тричі звертався до прокуратури Закарпатської області з проханням перевірити законність рішень Закарпатської обласної ради про створення комунального підприємства на території Національного парку «Синевир».