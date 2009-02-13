Ющенко звернувся до КС з невідкладним поданням

14:40, 13 лютого 2009
Політика
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Який механізм заміни окремих членів уряду?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з поданням до Конституційного Суду з проханням розтлумачити конституційний механізм заміни окремих членів уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента в КС Марина СТАВНІЙЧУКК.

За її словами, сьогодні Президент звернувся до КС щодо необхідності роз’яснення відповідних статей Конституції.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що 16 грудня 2008 року в парламенті було оголошено про створення коаліції.

Вона наголосила, що за конституційною процедурою, після цього коаліція мала запропонувати кандидатуру прем’єра і членів уряду. Однак, за її словами, цього не відбулося.

Натомість, зазначила М.СТАВНІЙЧУК, сьогодні, через два місяці, постало питання заміни окремих членів уряду.

У зв’язку з цим М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що після внесення змін до Конституції в тексті Основного Закону з’явився такий термін, як «парламентська коаліція». Причому, за її словами, безпосередньо з фактом формування коаліції пов’язана процедура формування уряду.

Зокрема, вона зазначила, що Конституція уповноважує парламентську коаліцію після її створення внести на розгляд Президента кандидатуру прем’єр-міністра, а прем’єр-міністру – кандидатури міністрів.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що в березні 2008 року Конституційний Суд у своєму рішенні визнав залежність формування уряду від факту формування коаліції.

Таким чином, за її словами, після формування нової коаліції і грудні минулого року, а також у зв’язку з сьогоднішніми намірами ротації окремих міністрів постає необхідність для роз’яснення Конституційним Судом механізму такої ротації.

М.СТАВНІЙЧУК додала, що Президент просить КС розглянути це питання як невідкладне.

 

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