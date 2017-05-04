Опубліковано рішення Ради Європи щодо Криму

У рішенні Ради Європи, опублікованому на її сайті, засуджується анексія Криму, а також є вимога до Росії дотримуватися прав людини на окупованому півострові.

Так, у ньому прописано 11 пунктів, серед яких, зокрема, засуджується анексія Криму та Севастополя; є вимога до РФ дотримуватися прав людини на окупованому півострові; вимагається скасувати заборону Меджлісу; також у РЄ виступили за повторний візит комісара Ради Європи з прав людини до Криму.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Комітет міністрів Ради Європи вимагає від Російської Федерації скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу та дозволити його лідерам відвідувати окупований Крим. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Комітет Міністрів Ради Європи закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ!", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.