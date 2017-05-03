У Раді Європи вимагають від Росії скасувати заборону Меджлісу
У Раді Європи вимагають від РФ скасувати заборону Меджлісу та дозволити його лідерам відвідувати Крим.
Комітет міністрів Ради Європи вимагає від Російської Федерації скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу та дозволити його лідерам відвідувати окупований Крим.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
"Комітет Міністрів Ради Європи закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ!", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.
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Також він повідомив, що Комітет міністрів пропонує комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму.
"Комітет міністрів Ради Європи закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції", - додав Клімкін.