У Тимошенко знову заговорили про коаліцію з Януковичем

Член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ не виключає, що коаліція з Партією регіонів допоможе Україні подолати кризу.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине", опублікованому 16 лютого 2009 р.

“Не приховаю, що як громадянин і депутат я - прихильник ідеї коаліції з Партією регіонів. Це найбільш дієвий варіант виходу з кризи", - сказав А.ПОРТНОВ.

На його думку, БЮТ і Партія регіонів разом зможуть швидко провести економічні реформи. "Тим більше, що з вересня ми продемонстрували, що можемо приймати десятки законів. Отже, на якийсь час можна забути навіть про ідеологічні розбіжності. Але у цієї ідеї є і опоненти, найбільше їх усередині ПР - це люди, що координують свої дії з Секретаріатом Президента. І позиції їх сильні, мабуть, зважаючи на відсутність твердості політичної волі у лідера "регіоналів", - зазначив А.ПОРТНОВ.

У той же час, за його словами, таке об`єднання не відбулося у зв`язку з відсутністю "взаємної «кредитної історії» довіри і тому, що деякі політичні лідери в основу своєї діяльності беруть чутки і плітки, а не реальний аналіз".

“Ситуація зміниться еволюційним шляхом - сподіваюся, якнайскоріше”, - сказав А.ПОРТНОВ.