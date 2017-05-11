Безвіз для України підпишуть 17 травня - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що 17 травня вирушить у Страсбург для участі у церемонії підписання безвізу для України.

Про це йдеться у зверненні президента у зв’язку із рішенням Ради ЄС про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.

Порошенко констатував, що Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.

«17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави української держави», - заявив він.

Президент нагадав, що рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні у Брюсселі без обговорення в рамках засідання непрофільної Ради ЄС - з питань сільського господарства та рибальства.

Як відомо, коли проти рішення не виступає жодна держава-член ЄС, для пришвидшення процедури воно може бути винесено для схвалення на непрофільну Раду ЄС.