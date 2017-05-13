Сутички у Дніпрі: координатору "тітушок" повідомили про підозру

Прокуратурою повідомлено про підозру громадянину, який координував діяльність так званих "тітушок" 9 травня 2017 року у Дніпрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

"Прокуратурою Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вчиненні масових заворушень та хуліганських діях громадянину, який координував діяльність молодих людей під час сутичок", - йдеться у її повідомленні.

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Крім того, у слідства також наявна інформація, що вказана особа мала численні приводи до органів поліції.

Обрання йому запобіжного заходу планується 13 травня 2017 року. Прокуратура, за словами Сарган, буде клопотати щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка теж прямувала до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Загалом у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 людей – вісім учасників заходу і шість поліцейських.

10 травня після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини. Зокрема, звільнено керівника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила і їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки.