У МВС назвали причину зіткнень у Дніпрі на заходах до Дня перемоги

Причиною виникнення сутичок у Дніпрі під час сьогоднішньої акції в рамках святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні стала спроба представників однієї з політичних сил використати захід як самопіар.

Читайте такожМасова бійка 9 травня в Дніпрі: побили ветеранів АТО (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

За його словами, деякі громадяни обурилися через використання деякими учасниками акції партійної символіки, в результаті чого сталися сутички.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі сьогодні під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО і охороною та поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждало декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Як пояснили правоохоронці, конфлікт розпочався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинила колону «Опозиційного блоку», що йшла також до монументу Слави із синіми кульками. Тут сутичка виникла між ветеранами АТО й чоловіками спортивної зовнішності. Загалом до відділень поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу та 6 поліцейських.