"Полетіли голови": Аваков звільнив керівництво поліції Дніпра та області після сутичок 9 травня

Сьогодні підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

«Після попереднього розгляду по інцидентах і провокаціях в Дніпрі: 1. Вранці підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка; начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила; відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки», - повідомив міністр.

За словами Авакова, «призначено службове розслідування за тим, що сталося, для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіції Ковалем».

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Як додав міністр, «створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень».

Аваков пообіцяв оприлюднити результати розслідування і наголосив: «Сподіваюся, цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки - будемо сильніші!».

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Як пояснили правоохоронці, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.