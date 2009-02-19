Солана вперше зустрінеться не з опозицією, а з Лукашенком

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Хав’єр СОЛАНА 19 лютого відвідає Білорусь.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Згідно з повідомленням, він планує провести зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ та міністром закордонних справ Сергієм МАРТИНОВИМ. Крім того, Х.СОЛАНА планує провести зустрічі з лідерами опозиції, включаючи екс-кандидата у президенти Олександра МІЛІНКЕВІЧА.

В ході візиту Х.СОЛАНА планує обговорити ситуацію в Білорусі, відносини між ЄС та Білоруссю, а також інші регіональні питання.

Це буде перший візит єврочиновника такого рівня до Білорусі, хоча раніше Х.СОЛАНА неодноразово зустрічав представників білоруської опозиції в Брюсселі.

Потепління у відносинах між ЄС та Білоруссю розпочалося восени 2008 року, коли влада Білорусі звільнила всіх міжнародно визнаних політичних в’язнів і запросила спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори, після чого ЄС тимчасово призупинив заборону на видачу віз ряду найвищих посадовців країни.