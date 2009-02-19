На засідання Київради кличуть міліцію, прокуратуру і СБУ

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ запросив на засідання Київради на вимогу опозиції керівників київських силових відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОВГИЙ повідомив після поновлення засідання сьогоднішньої сесії Київради.

О.ДОВГИЙ сказав, що під час погоджувальної ради цю вимогу опозиційних фракцій підтримали керівники всіх фракцій Київради. Він додав, що це буде зроблено з метою упередження провокацій у приміщенні Київради.

Як повідомлялось, після початку сьогоднішнього засідання представники опозиційних фракцій заблокували трибуну з вимогою запросити до зали керівників київської прокуратури, міліції та СБУ. Ця вимога була пов’язана з необхідністю запобігти можливим провокаціям під час сьогоднішнього засідання. До цього мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками, закликав їх вдатися до силового протистояння у разі спроб опозиції відсторонити від ведення засідань Київради секретаря О.ДОВГОГО.