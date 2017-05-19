У Раді назвали політичним рішення Кабміну про обнулення мита на ввезення міндобрив з РФ

Народний депутат України Олександр Дубінін назвав політичним рішення Кабміну про обнулення мит на ввезення мінеральних добрив з Росії. Про це він сказав у коментарі ЗМІ.

Зокрема, на його думку, наслідком цього рішення неминуче стане те, що нішу на внутрішньому ринку мінеральних добрив займуть російські підприємства. Почасти це рішення депутат пояснює лобістськими зусиллями українських аграріїв, які "хочуть отримати більш дешеві добрива".

Однак, додає Дубінін, Кабмін зобов'язаний дбати не про одну галузь, а про економіку країни в цілому. "Ми розраховували на те, що прислухаються до хіміків і політиків, і зроблять щось для захисту внутрішнього виробника, але цього не сталося», - цитує видання нардепа.

Депутат вважає, що "слабовольна політика відносно країни-агресора, коли слідом за резонансними діями, на кшталт заборони російських соцмереж, відбувається тиха здача цілого багатомільйонного ринку російським підприємствам, може бути пояснена або кулуарними домовленостями, або небажанням по-справжньому захищати Україну".

«Заборона соцмереж створює вигляд, що ми боремося (з агресором), а насправді (відбувається) чи то якась кулуарна домовленість, чи то просто страх. Якщо ми почнемо активно захищати Україну та робити реальні дії, які роблять наші західні партнери щодо посилення санкцій проти Росії – якби ми таким чином діяли, Україна вже давно перейшла в статус переможця. На жаль, сьогодні цього немає», - заявив Дубінін.

Нагадаємо, 18 травня Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив в Україну. На засіданні Кабміну міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий пояснив введення нульової ставки митного регулювання на ввезення в Україну добрив азотної групи необхідністю врегулювання питання захисту сільгоспвиробників від сезонного коливання цін.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що в результаті рішень Мінекономрозвитку і Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) від 13 лютого 2017 року про призупинення введення антидемпінгових мит щодо мінеральних добрив з Російської Федерації, компанії з РФ отримали безпрецедентний доступ на український ринок. На думку експертів, своїми діями Кабмін фактично допустив створення російської монополії в Україні.

Через неможливість конкурувати з російським демпінгом у березні 2017 року в розпал підготовки до посівної кампанії вперше в історії України зупинилися найбільші хімічні підприємства України. Зокрема, заводи "Рівнеазот" і "Черкаський Азот".

За даними ЗМІ, на тлі зупинки найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив, російські виробники активно насичували український ринок своєю продукцією і тільки за перші чотири місяці 2017 року вивезли з України близько ста мільйонів доларів.